Zbigniew Preisner, jego ukochane koty i pies - zdjęcia. Victor, Hector i Wawrzek "zrobili" ponad 9 milionów wyświetleń! [5.04.2024]

Oto historie Victora, Hectora i Wawrzka, zwierząt należących do Zbigniewa Preisnera

Sielskie życie u kompozytora ma też wilczur Hector.

Piesek jest kaleką, przebył cztery operacje, w tym nieudane próby wszczepienia implantów, gdy stwierdzono u niego dysplazję.

- Ale żyje, jest szczęśliwy, jest moim genialnym asystentem, chociaż głównie leży na kanapie - przyznał kompozytor.

Pod opowieścią o psie także pojawiło się mnóstwo komentarzy:

"Ależ historia! Tylko taki psi anioł zniesie wszystko. Zapłatą jest bezwarunkową miłość do właściciela. Zuch! Trzymaj się bracie jak najdłużej!"

"Ma Pan talent do tworzenia pięknej muzyki i niesamowite serce do niesienia pomocy potrzebującym czworonogom. Chyba wszyscy się zgodzą, że tacy ludzie to dobrzy ludzie. Pan z pewnością do nich należy. Dużo zdrowia dla Pana i trójki przyjaciół" - napisał kolejny internauta.