Zderzenie dwóch ciężarówek w Zielonczynie. Droga krajowa nr 10 została zablokowana, jedna osoba nie żyje

- Otrzymaliśmy informację o zderzeniu dwóch ciężarówek. Jedna z nich to cysterna, przewożąca prawdopodobnie gaz. Możliwe, że doszło do wycieku. Potrzebujemy nieco czasu, by zweryfikować te informacje. Nasze służby pojechały na miejsce. Zadysponowanych zostało 12 zastępów do akcji - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. kpt. Karol Smarz.