Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz na żywo

Stalkowski to rozwiązanie doraźne. Jeżeli potwierdzą się informacje o dłuższej absencji Adriana Gały, to Jerzy Kanclerz będzie musiał pozyskać kogoś do regularnej jazdy. Wśród potencjalnych nowych żużlowców Polonii wymienia się Pawła Miesiąca i Dawida Lamparta. Ten ostatni startował rok temu w Bydgoszczy jako tzw. gość, uzyskując w I lidze średnią 1,48 pkt/wyścig.