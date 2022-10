Zebrałeś sporo grzybów i chcesz je sprzedać? Musisz mieć na nie atest grzyboznawcy. Jak zostać grzyboznawcą? Sprawdźcie wymagania

Bydgoski sanepid przypomina o obowiązku posiadania atestu na grzyby, które chcemy sprzedać: - Musi go mieć każdy sprzedawca, nawet ten z targowiska czy skraju leśnej drogi. Atest może wystawić wyłącznie klasyfikator grzybów świeżych albo grzyboznawca.

Żeby zostać grzyboznawcą lub klasyfikatorem grzybów świeżych, nie wystarczy umiejętność rozpoznawania gatunków.

- Grzyboznawcy i klasyfikatorzy powinni mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną, potwierdzoną zdanym egzaminem. Tylko wtedy mogą otrzymać odpowiedni certyfikat – zaznacza sanepid.

Klasyfikator musi być osobą pełnoletnią, co najmniej po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej. Grzyboznawca też ma mieć skończone 18 lat, ale co najmniej szkołę średnią. Świadectwo klasyfikatora grzybów wystawia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a grzyboznawcy - Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Kurs dla klasyfikatorów grzybów świeżych trwa co najmniej 20 godzin, a dla grzyboznawców minimum 40 godzin.