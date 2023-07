Żeby pasażerom jechało się szybciej i bardziej komfortowo. Bydgoska PESA i PKP Intercity realizują projekty warte prawie 3 mld zł

Przykładem współpracy pomiędzy PKP Intercity a PESĄ jest 14 zmodernizowanych pociągów ED74 w zakładach producenta w Mińsku Mazowieckim. Odbiór odbył się w maju 2023 roku. Pasażerowie mogą korzystać m.in. z klimatyzacji, wygodnych foteli i Wi-Fi. Każde miejsce ma dostęp do gniazdka elektrycznego. Ponadto w każdym składzie są wzmacniacze sygnału komórkowego, a pojazdy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdym z tych nowych pociągów jest miejsce przeznaczone do przewozu rowerów. Zmodernizowane pojazdy zostały lepiej wygłuszone, co jeszcze poprawia komfort podróży.