Żelazny Most w Chełmnie na starych fotografiach od naszego Czytelnika. Mamy zdjęcia!

Wojciech Blaszkiewicz jest autorem zdjęć Mostu Żelaznego. Wykonał je osobiście, kiedy studiował budowę okrętów w Szczecinie. - To był rok 1972 lub 1973 - mówi Wojciech Blaszkiewicz, który podzielił się z nami swoimi fotografiami. - Nauczano nas nitowania. Przygotowywałem projekt węzłów nitowanych. Na most w bydgoskim Fordonie trudno byłoby się wtedy dostać, poza tym można się było narazić wojsku. A tutaj była taka możliwość, by przyjrzeć się z bliska i zrobić zdjęcia. To był mały projekt, musiałem zaprojektować węzły.