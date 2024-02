Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat [22.02.2024]

Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA! Szczegóły już teraz w naszej galerii.

Wikipedia (by Beeld & Geluid wiki) [CC BY-SA 3.0]