Zespół Szkół w Unisławiu od jutra zamknięty! Wszystkiemu winny Covid

W Zespole Szkól w Unisławiu zakażonych koronawirusem przybywało od jakiegoś czasu. Wczoraj trzeba było szybko podjąć decyzję o zmienia trybu nauczania.

- Szczególny monitoring szkoły prowadzimy od tygodnia. Dyrektor szkoły wystąpił do mnie z wnioskiem o pozwolenie na naukę zdalną - informuje Jakub Danielewicz. - Sanepid również wyraził na to zgodę, a nawet to sugerował, ponieważ sytuacja epidemiologiczna jest poważna. Od piątku na zdalne nauczanie przechodzą uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej i Liceum Ogólnokształcącego. Do 10 grudnia włącznie nauka będzie odbywać się zdalnie. Uczniowie Zespołu Szkół wrócą do szkoły 13 grudnia.