Zielona herbata - tak działa na organizm picie tego napoju. Takie są skutki picia zielonej herbaty [5.04.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Zielona herbata ma mnóstwo zdrowotnych właściwości. Dzięki zawartości kofeiny działa pobudzająco na organizm, wspiera prawidłową pracę mózgu i układu krążenia, pomaga też przy odchudzaniu.Zobacz, jak działa na organizm picie zielonej herbaty

Zielona herbata to napój, który ma dobroczynny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. Zielona herbata to bogactwo cennych składników: witamin A, C, E, B, aminokwasów, cynku, fluoru, potasu. Dzięki wysokiej zawartości polifenoli czyli antyoksydantów zielona herbata spowalnia procesy starzenia się organizmu. Zobacz, jakie są skutki picia zielonej herbaty i dlaczego warto włączyć ten napój do codziennej diety.