Zielone Świątki 2024 - co to za dzień? To święto nakazane w Kościele. Tak w obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego [20.05.24]

Zielone Świątki 2024 - co to za święto?

19 maja 2024 - czy to święto nakazane? Czy trzeba iść do kościoła?

Zielone Świątki 2024 - czy niedziela Zesłania Ducha Świętego to święto nakazane w Kościele katolickim? Zielone Świątki to ważne święto chrześcijańskie w kalendarzu liturgicznym. Wiele osób zastanawia się, czy w święto 19 maja trzeba iść do kościoła? Czy wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej 19 maja?

Czy Zielone Świątki to święto nakazane? TAK. Zesłanie Ducha Świętego wypada w niedzielę 19 maja, a w Kościele Katolickim jest to święto nakazane, co oznacza, że wierni powinni pójść do kościoła i uczestniczyć we Mszy Świętej. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące mają obowiązek uczestniczenia w niedzielę 19 maja we Mszy Świętej.