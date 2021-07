Ziemia w aphelium! Co to znaczy? Właśnie 6.07.2021 Ziemia jest najdalej od Słońca Magdalena Walczak-Grudzka

We wtorek (6 lipca 2021 roku) Ziemia znajdzie się w tzw. aphelium, czyli najdalej od Słońca. pixabay.com

We wtorek (6 lipca 2021 roku) Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca. O godzinie 22:27 Ziemia znajdzie się w tzw. aphelium. Co to dokładnie oznacza? Czytaj więcej!