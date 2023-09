Ziemniaki w marketach coraz droższe. Na rynku może ubywać ziemniaków jadalnych, bo rolnicy przechodzą na uprawę przemysłową

- Ponad 4 zł kosztuje kilogram ziemniaków w marketach, zarówno ziemniaki luzem, jak i spakowane; a na straganie 2,80 zł – dodaje Czytelnik z Tryszczyna pod Bydgoszczą. - To wysokie ceny, zważywszy na to, że trwają zbiory. A może to susza zaszkodziła uprawom ziemniaka?