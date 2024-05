Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024 - atak zimy w środku maja? Meteorolodzy ostrzegają - taka będzie teraz pogoda [13.05.2024 r.]

Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024. Co to znaczy?

Zarówno synoptycy jak i rolnicy nie są zaskoczeni obniżeniem temperatury nawet poniżej zera w maju - Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka to czas załamania pogody, gdy temperatury spadają czasem bardzo gwałtownie. Są też ludowe przysłowia, takie jak "Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata", czy "Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy".

Zimni Ogrodnicy to święty Pankracy, którego wspomnienie przypada na 12 maja, św. Serwacy - 13 maja oraz św. Bonifacy - 14 maja. Zimna Zośka, czyli św. Zofia, ma swoje święto 15 maja.

Zgodnie z przysłowiami i wierzeniami ludowymi, Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka to ostatnie dni, kiedy mogą pojawić się przymrozki. I rzeczywiście można się spodziewać sporego ochłodzenia w niemal całym kraju. Do Polski napływa mroźne, arktyczne powietrze. IMGW ostrzega, że temperatury w nocy mogą spaść poniżej zera, a przy gruncie - nawet do -4 stopni C, szczególnie we wschodniej i centralnej części Polski.