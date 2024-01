Zimowe mandaty w 2024 roku - za to grożą takie surowe kary! Brak odblasków i nieodśnieżone chodniki [22.01.2024 r.]

Brak elementów odblaskowych po zmroku - co za to grozi?

- Warto być na bieżąco z przepisami i wiedzieć, jakie ma się obowiązki w związku z posiadaniem nieruchomości czy korzystaniem z auta. W przeciwnym wypadku grożą wysokie mandaty, na których zapłatę mamy mało czasu. Ich opłacenie może być szczególnie trudne, jeśli mamy dopiero co za sobą wydatki świąteczne albo spłacamy zaciągnięte wcześniej zobowiązania. Według danych Intrum ok. 7% zadłużonych ma zaległości właśnie z tytułu mandatów – twierdzi Beata Puchalska, ekspert Intrum.

Nieodśnieżony chodnik. Grożą wysokie kary!

- Nie każdy właściciel posesji zdaje sobie sprawę, że jego obowiązkiem jest odśnieżanie chodnika. Nie oznacza to jednak, że musi on obserwować przez całą dobę opady śniegu i reagować nawet w nocy. W takim przypadku może się tym zająć rano. Nie warto ignorować tego przepisu. Sądy w sprawach, w których doszło do wypadku na zaśnieżonym lub oblodzonym chodniku orzekały kary w wysokości nawet dziesiątek tysięcy złotych – mówi Beata Puchalska.

Nie każdy ma świadomość, że właściciel posesji ma obowiązek usunięcia śniegu, błota i oblodzeń na odcinku chodnika, który graniczy z jego działką. Istnieje jednak wyjątek: jeśli pomiędzy działką a chodnikiem znajduje się pas zieleni, za odśnieżenie odpowiada gmina. Przepis ten wynika z artykułu 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość kary została określona w artykule 117 Kodeksu Wykroczeń i może to być grzywna do 1500 zł lub nagana.

Zwisające sople z dachu. To też obowiązek właściciela

Obowiązki właściciela posesji nie kończą się na odśnieżeniu chodnika. Bezpieczeństwu przechodniów zagrażają również zwisające z dachu sople. Ich usunięciem może się zająć straż pożarna, ale robi to głównie w przypadku, gdy zwisają z budynków użyteczności publicznej. Jeśli jednak chodzi o domy jednorodzinne, tego obowiązku powinien dopełnić właściciel. Jeżeli tego nie zrobi, musi się liczyć z mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Kulig za samochodem - nawet z karą pozbawienia wolności

Być może ciągnięcie sanek przez pojazd wydaje się znakomitą atrakcją dla dzieci, ale to bardzo niebezpieczne. Poza tym Prawo o Ruchu Drogowym wskazuje, że jest to zabronione, tak samo jak ciągnięcie osób jadących na rolkach czy hulajnodze. Zgodnie z art. 86 Kodeksu Wykroczeń grozi za to grzywna. Mandat wynosi do 500 zł, a poza tym można otrzymać 5 punktów karnych.

Bardzo poważne konsekwencje spotkają kierowcę, jeśli podczas kuligu dojdzie do wypadku, którego skutkiem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć. Archiwum/Polska Press

Poważniejsze konsekwencje spotkają kierowcę, jeśli podczas kuligu dojdzie do wypadku, którego skutkiem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć. Wtedy grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 8.

Przemysław Świderski

Źródło: poradnik Intrum z cyklu „Ogarniam finanse”.