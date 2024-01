Zlot uczestników "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" na Kujawach. Zobaczcie zdjęcia! [12.01.2024]

Kto pojawił się na zlocie uczestników programów "Rolnik szuka żony", "The Voice of Senior" i "Sanatorium miłości"?

Sebastian Zaremba to rolnik z Osięcin (Kujawsko-Pomorskie), który wziął udział w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Razem z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne. Sprzedaje też maszyny rolnicze oraz majsterkuje.

Jednak dostał zbyt mało listów od potencjalnych kandydatek na żonę, więc długo w tym kultowym programie go nie oglądaliśmy. To on wpadł na pomysł organizacji zlotu uczestników programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". To on zaprosił ich na Kujawy. Gwiazdy znane z programów TVP można było spotkać między innymi w Osięcinach oraz w Kruszwicy.