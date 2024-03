Zmiana czasu 2024. Kiedy przestawiamy zegarki? Czy to ostatni raz? To wyjątkowa data zmiany czasu [4.03.24]

Zmiana czasu - czy to ostatni raz? Kiedy koniec zmiany czasu? Oto możliwy termin

Zmiana czasu marzec 2024 - kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2024 z zimowego na letni nastąpi w nocy z 30 na 31 marca 2024. W tym roku termin zmiany czasu jest wyjątkowy, przypada bowiem w Wielkanoc. Dzieje się tak po raz pierwszy w historii!

