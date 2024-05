Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! [28.05.2024 r.]

Ustawione przy drogach automatyczne fotoradary często rejestrowały tylko wyjątkowo duże przekroczenia dozwolonej prędkości rzędu 20, czasem nawet 40 km na godz. Działo się tak dlatego, że urzędnicy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) nie nadążali z wysyłaniem do właścicieli pojazdów wezwań o wskazanie, kto w chwili popełnienia wykroczenia siedział za kierownicą i z samą procedurą mandatową. Ale to już przeszłość.

Stąd też uszczelnianie i rozbudowa systemu fotoradarowego oraz innych form automatycznej rejestracji wykroczeń drogowych są konieczne, aby ludzie nie zabijali się bezsensownie, a co gorsza nie pozbawiali życia innych, niewinnych. Prawda jest bowiem taka, że kilka minut zysku na trasie nikogo jeszcze nie zbawiła, natomiast niejednego zabiła lub zdemolowała jego zdrowie.

Wszystko dzieje się automatycznie

Nowoczesne fotoradary automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i identyfikują rodzaj pojazdu. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów: jego prędkość, pas którym się porusza, prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi, czas i miejsce wykroczenia.

W Kujawsko-Pomorskiem mamy 8 fotoradarów na drogach położonych na zachód od Wisły i 9 na wschód (największa koncentracja, bo 4 urządzenia, jest na terenie Torunia).

Poza systemem fotoradarowym w ramach systemu CANARD w Polsce działa 36 odcinkowych pomiarów prędkości (opp), które obejmują łącznie 180 km dróg. Prędkość pojazdów rejestrowaną kamerami między dwoma punktami oblicza komputer. Liczba opp wzrosła już do 74, ale nie są jeszcze podłączone do prądu. Gdy tak się stanie, odcinkowy pomiar obejmie ok. 400 km.