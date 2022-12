Zmiana temperatury w Kujawsko-Pomorskiem. Tak organizm człowieka reaguje na niskie temperatury

Gdy temperatura spada poniżej 35 stopni...

Woda jest cieplejsza, ale i tak schładza ciało 20-25 razy szybciej i skuteczniej niż powietrze… Wyjście z wody na mróz, a co gorsza wiatr, sytuacji więc nie poprawia. A uznaje się, że nawet przy nieco powyżej zera stopni Celsjusza może dojść do przechłodzenia, a nawet odmrożenia.

Szybkiej i dużej utraty ciepła nie jest w stanie zniwelować sobie żaden człowiek, co prowadzi do różnych przykrych konsekwencji, w tym do hipotermii, a nawet śmierci. Literatura przedmiotu podaje zwykle, iż w wodzie o temperaturze plus 4 stopni człowiek umiera po około godzinie. To jak długo przetrwa, zależy do jego indywidualnych cech, w tym wagi, tkanki tłuszczowej, stanu zdrowia, wieku, kondycji fizycznej i psychicznej oraz od zahartowania.