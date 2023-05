Zmiany dla kierowców. Kierowcy odetchną z ulgą – punkty karne będą usuwane po roku? [22.05.23]

Jednak to, co interesuje najbardziej kierowców, przeszło bez poprawek. W zamyśle projektodawcy (pomysł zgłosił poseł PiS Jerzy Polaczek) informacje o otrzymanej liczbie punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji, mają być usuwane po roku, a nie jak jest teraz po dwóch latach.

Tak zdecydował Senat RP. Co prawda wprowadził do projektu (przygotowanego przez rząd) nowelizującego Prawo o ruchu drogowym aż 14 poprawek, ale większość dotyczy weryfikacji tożsamości kierowców wykonujących przewozy osób taksówkami „na aplikację”, aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów.

Dla wielu kurs będzie zbawieniem

Trzeba będzie tylko zapisać się na stosowny kurs do wybranego przez siebie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. A te w naszym regionie (w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku) są do tego przygotowane – zapewnili nas dyrektorzy. Zainteresowani kierowcy już pytają o to, kiedy kursy ruszą. Muszą jeszcze trochę poczekać – można się spodziewać, że nowe przepisy wejdą w życie pod koniec lata lub na początku jesieni.

Mandaty zostaną po staremu

Zagrożenie na drogach może wzrosnąć

Skarżą się kierowcy zawodowi

Pan Jerzy dodaje, że restrykcje wprowadza się z powodów… gospodarczych, bowiem to kierowcy zawodowi w dużej mierze stanowią o sile polskiej ekonomii. A to właśnie oni ze względu na ogromną ilość godzin spędzanych za kierownicą są najbardziej narażeni na sankcje za wykroczenia drogowe.

Do polityków różnych opcji od wielu miesięcy wpływały alarmujące sygnały od kierowców zawodowych, a zwłaszcza ich pracodawców. W firmach przewozowych brakuje rąk do pracy, co przy tak wysokim ryzyku utraty uprawnień do kierowania pojazdami tylko problem pogłębia. Dla samych kierowców utrata „papierów” jest jednoznaczna z utratą prawa do wykonywania zawodu, który jest dla nich, a często także dla ich rodzin, jedynym źródłem utrzymania.