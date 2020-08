Zmiany dla starszych pracowników. Propozycja dłuższego urlopu i dodatkowej przerwy w pracy

Głodowe emerytury z ZUS. Tak muszą dorabiać niektórzy, żeby przetrwać

Coraz więcej Polaków musi przeżyć za głodowe emerytury. Wielu z nich zmuszonych jest szukać dodatkowych źródeł finansowania, by poprawić swój byt. Jakie są sposoby, by dorobić do emerytury? Podpowiadają eksperci z Funduszu Hipotecznego DOM.