Zmiany limitów zużycia prądu, by załapać się na niższe rachunki w 2023 roku. Będzie taniej! Tak zapłacisz mniej!

- Bardzo się cieszę, że zostanie zwiększony limit zużycia prądu objętego zamrożeniem cen, bo mamy połowę roku, a u nas to jest już prawie 2000 kWh - mówi pan Grzegorz , mieszkaniec niespełna 100-metrowego domu (wybudowanego w latach 60. ubiegłego wieku, ale po kapitalnym remoncie) na bydgoskim osiedlu Glinki. - Fakt, ogrzewamy wodę bojlerem elektrycznym, ale czy my jedni? Wydaje mi się, że wiele osób zużywa w roku więcej niż 2000 kWh i nie by ich nie objęły preferencje, dlatego to dobry pomysł, by ten limit powiększyć.

Warto oszczędzać. Bowiem, po przekroczeniu wskazanych wartości zacznie obowiązywać cena maksymalna na poziomie 693 zł za każde 1000 kWh.to kwota netto, do której doliczany jestVAT i akcyza. Łącznie koszt jednego 1 kWh zużytego ponad limit wyniesie ok. 86 groszy brutto (dokładnie 0,8585 zł/kWh).

Ponadto od 1 października tego roku zostanie obniżona cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Rozwiązanie dotyczy samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Rząd nadal zachęca do oszczędności energii, co wiąże się z dalszymi ulgami. A konkretnie, jeśli w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia br. Polacy zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10 proc., otrzymają dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który będzie rozliczony w przyszłym roku.

To dobry czas, żeby zacząć oszczędzać energię. Urządzenia elektryczne towarzyszą nam na każdym kroku. Ułatwiają nam życie, ale czasami może być to bardzo kosztowne. W świetle galopującej inflacji i gigantycznych podwyżek rachunków, przyszedł czas, żeby zainteresować się, ile nasze sprzęty pobierają energii i zadbać o możliwie jak najbardziej ich energooszczędne zużycie, co pozwoli na oszczędności.