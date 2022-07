Zmiany na liście osób zwolnionych z opłaty abonamentu RTV. Kto nie musi płacić? [17.07.2022]

Nie tylko seniorzy po 60-tce, którzy mają emeryturę niższą niż 2831,27 zł brutto, nie muszą płacić za RTV. Z opłat zwolnione są także m.in.: osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Szczegółowa lista na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay