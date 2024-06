Zmiany w emeryturach dla nauczycieli. Masz pytania? Zadzwoń 4 czerwca do eksperta ZUS

Nauczyciele urodzeni po 1948 roku mają kilka możliwości, by przejść na emeryturę szybciej niż przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. 1 września 2024 roku zmieniają się przepisy.

Zanim nauczyciele osiągną powszechny wiek emerytalny, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne. Aby nabyć do niego prawo, należy spełnić łącznie trzy warunki. Pierwszym z nich jest wiek, który jest zróżnicowany dla obu płci w zależności od roku, w którym się go ukończy. W latach 2023-2024 wiek ten wynosi 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn. Z kolei w latach 2025-2026 dla kobiety wynosi 56 lat, a dla mężczyzny 61 lat. Drugim warunkiem jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. - Należy udowodnić 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej przynajmniej na pół etatu w placówkach wymienionych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. To może być praca nauczycielska na przykład w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Trzeci i ostatni warunek: trzeba rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek lub stosunek wygaśnie w określonych okolicznościach. Jeśli nauczyciel stara się o świadczenie kompensacyjne, a pracuje w kilku miejscach, to musi rozwiązać wszystkie swoje stosunki pracy, bez względu na ich charakter i wymiar czasu pracy. Co ważne po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na świadczenie kompensacyjne nie może wykonywać żadnej innej pracy. Nie może również prowadzić działalności gospodarczej.

Świadczenie do czasu przejścia na emeryturę

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustalana jest indywidualnie i nie może być niższa niż najniższa emerytura. Po tegorocznej waloryzacji jest to kwota 1780,96 zł brutto. Świadczenie kompensacyjne przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) jest dostępny na stronie www.zus.pl

Składa się go bezpośrednio do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych pue.zus.pl albo za pośrednictwem placówki edukacyjnej płacącej składki za nauczyciela. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w charakterze nauczyciela oraz dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe.

Kiedy emerytura z Karty Nauczyciela od 1 września 2024 roku

1 września 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów w zakresie Karty Nauczyciela. Nauczyciele, którzy bez względu na wiek nie spełnili warunków do wcześniejszej emerytury z Karty Nauczyciela na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2008 roku, a którzy pracę nauczycielską rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 roku, po udokumentowaniu przez nich 30 lat ogółem stażu składkowego w tym 20 lat faktycznego wykonywania pracy nauczycielskiej świadczonej na co najmniej na ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, będą mogli ubiegać się o wcześniejszą emeryturę po ukończeniu określonego wieku:

od 1 września 2024 roku na emeryturę będą mogli przejść nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 roku,

od 1 września 2025 roku - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 roku, a przed 1 września 1969 roku,

aod 1 września 2026 roku - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 roku.

