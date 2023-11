Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. Od 1 grudnia do końca lutego 2024 roku będą obowiązywać nowe. Zależą one od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku. GUS właśnie podał, że wyniosło ono 7194,95 zł.

Tyle można będzie dorobić do emerytury od 1 grudnia 2023 roku

Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszane. Od 1 grudnia limit ten wynosi odpowiednio 5036,50 zł brutto i 9353,50 zł brutto.

Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, miesięczne zarobki nie powinny przekroczyć 5036,50 zł brutto. Jeśli przychód przekroczy 5036,46 zł brutto, ale będzie niższy niż 9353,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS można maksymalnie zmniejszyć o 794,35 zł, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy o kwotę 595,80 zł, a rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba o 675,24 zł.