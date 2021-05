Zmiany w Kodeksie Pracy - nowe pomysły. Zakaz picia piwa przy przy pracy zdalnej

Zmiany w Kodeksie Pracy - uwagi i kontrowersje Mecenas Łaguna, ekspert z krakowskiej kancelarii Baran Książek Bigaj wskazuje na luki w projektach: - Regulacje dotyczące pracy zdalnej w tych ustawach są niezwykle lakoniczne. Nie została uregulowana przede wszystkim kwestia rozliczania się pomiędzy pracodawca a pracownikiem. Pozostało to kwestią do wzajemnych ustaleń. Trwa również spór, czy koszty powinny spoczywać na pracowniku, czy na pracodawcy. Prawnicy nie są zgodni w tej kwestii.

Kontrowersje budzi kwestia zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w domu. Bo przecież pracodawca nie ma w praktyce możliwości skontrolowania pracownika. Więksi pracodawcy wyposażają pracowników w fotele, zagłówki, lampki itp., ale problem pojawia się w przypadku mniejszych firm, które nie mają na takie doposażenie pieniędzy. Dużo więc zależy od wzajemnych porozumień pracodawcy i pracownika.

Najwięcej emocji budzi jednak sprawa domowych badań trzeźwości. Pracownik nietrzeźwy nie powinien zostać dopuszczony do pracy - To gigantyczny problem, bo nie bardzo wiadomo, czy pracodawca ma prawo do przeprowadzania takich kontroli – zauważa Łukasz Łaguna. - A jeśli tak – to w jaki sposób? Sytuacja jest dynamiczna, więc obie strony umowy o prace powinni dwa razy zastanowić przed określonym zachowaniem, bo linie orzecznicze dopiero się ustalają.