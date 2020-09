Zmiany w organizacji ruchu na budowie trasy S-5 w rejonie gmin Szubin i Żnin [zdjęcia- 3.09.2020]

Jak dowiadujemy się – wykonawca robót udostępni 3 września dla ruchu trzy wiadukty biegnące w poprzek budowanej S-5. W związku z tym korzystać będzie można z dróg poprzecznych biegnących przez te obiekty.

Chodzi o drogę gminną Nowy Świat – Smolniki, drogę powiatową relacji Kowalewo-Chomętowo oraz drogę gminną relacji Sobiejuchy - Brzyskorzystew.

W związku z tymi zmianami wystosowano apel do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Inwestor prosi o ostrożną jazdę oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.