Zmiany w programie 500 Plus. 600 plus dla pracujących i bony zamiast pieniędzy? Są już pierwsze decyzje! [28.08]

500 plus zniknie? Koniec programów typu "500 plus" i innych dopłat bezpośrednich. Rząd nie ma już pieniędzy na kolejne nowe świadczenia? Członkowie rządu PIS czasem mówią o zmianach, a niektórzy eksperci dzielą się też swoimi pomysłami nad zmianami w programie.

Kluczowy program prorodzinny partii rządzącej, czyli 500 plus mogą czekać poważne zmiany. Od 2020 miały przestać pojawiać się programy typu 500 plus a te już istniejące mogą zostać zmienione. Sytuacje zmieniła jednak nieco sytuacja związana z koronawirusem - pojawił się przecież bon 500 plus na wakacje. Koniec programów typu "500 plus" i innych dopłat bezpośrednich zapowiedziała pod koniec 2019 roku Jadwiga Emilewicz w rozmowie z Business Insider. Pierwszych zmiana można było się spodziewać już w 2020 roku. Jedna ze zmian ma polegać na tym, że rząd nie da niektórym ludziom nowych pieniędzy do ręki. Może to oznaczać, że w ramach 500 plus osoby upoważnione dostaną bony zamiast pieniędzy.

Przeciwko propozycji Emilewicz ostro zaprotestowała była premier Beata Szydło, której rząd wprowadził 500 plus. - Program #Rodzina500plus w postaci „bonów” to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!" - napisała na Twitterze.

Również rzecznik rządu Piotr Müller jednoznacznie zadeklarował, że zmiany w programie 500 plus nie są obecnie planowane. - Nie ma takich planów. Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Program 500 plus będzie wypłacany klasycznie, tak jak do tej pory - zapewnił Müller w TVN24. PiS pracuje jednak nad zmianami, które ułatwią życie rodzinom wielodzietnym. Obecna wicepremier podkreśliła w rozmowie z Business Insider, że ze względów demograficznych PiS chce mocniej wspierać rodziny wielodzietne. Jak czytamy, chodzi o tzw. „modę na rodzinę”, która opanowuje między innymi Francję czy Stany Zjednoczone.

Koniec nowych programów typu 500 plus aż do końca kadencji rządu! Koniec nowych programów typu 500 plus nie oznacza, zakończenia obecnych programów. 500 Plus będzie oczywiście wypłacane w 2020 roku. Tylko niektórzy mogą dostawać bony. Te trafiają między innymi do rodzin, które podejrzane są o nieodpowiednie wykorzystywanie środków.

600 plus dla pracujących i 400 plus dla niepracujących – ta zmiana może pomóc pracodawcom Marcin Mrowiec, główny ekonomista banku Pekao SA uważa, że wsparcie od państwa w postaci 500 plus doprowadza do unikania prac.