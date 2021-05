Zmiany w programie Czyste Powietrze 2021. Nie będzie dotacji na kotły węglowe, podwyższone zostaną progi dochodowe

"Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r., będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu)", wyjaśnia WFOŚiGW w Toruniu.