Zmiany w rejestracji pojazdów 2024. Uważaj - bo możesz słono zapłacić [27.12.2023 r.]

Obowiązek dotyczy takich pojazdów

Od 1 stycznia 2024 roku właściciel nowego pojazdu będzie miał obowiązek złożyć do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu wniosek o jego rejestrację w 30 dni od chwili nabycia go na terytorium RP; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej; sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy handlujący samochodami będą mogli złożyć wniosek o rejestrację w terminie do 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni podlegać będzie 500-złotowej karze, a dla handlarzy pojazdami do 1000 zł (przy terminie 90 dni). Stawka wzrośnie do 1000 zł jeśli od chwili nabycia pojazdu minie 180 dni, a właściciel wciąż go nie zarejestrował. Przedsiębiorca (handlarz) będzie musiał zapłacić 2000 zł.