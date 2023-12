Zmiany w ulgach na przejazdy PKP - lista zmian i nowe ulgi. Oto co stracą pasażerowie [26.12.2023 r.]

Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity, informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc. mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi. Zaświadczenie wydaje: regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA).

- Zaświadczenie musi być wydane najpóźniej 30 czerwca 2023 roku. Uprawnienie przysługuje bowiem przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia - wyjaśnia Cezary Nowak.

Dodajmy, że 33 proc. ulga dla honorowych krwiodawców przysługuje przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych w klasie 1 i 2 pociągów TLK i IC oraz 2 pociągów EIC i EIP.