Zmiany w umowach o pracę 2023. Te ułatwienia dla pracowników będą musiały wprowadzić firmy [2.11.22]

Polskie prawo musi dostosować się do unijnych dyrektyw, które określają równowagę naszego zatrudnienia, czyli stosunek pracy do czasu prywatnego.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia. Zmiany będą dotyczyły m.in. umów o pracę na okres próbny. Okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa, będzie mógł wynosić od 1 do 3 miesięcy. Cel takiej umowy pozostaje niezmienny. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Na podstawie nowych przepisów niektórzy będą mogli prosić o bardziej elastyczny czas pracy. Na nowych rozwiązaniach skorzystają rodzice, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia. Taka osoba będzie mogła poprosić swojego pracodawcę o przerywany czas pracy. Oznacza to, że np. pracownik będzie mógł zjawić się rano w pracy, potem przysługiwałaby mu przerwa (nawet do 5 godzin), a popołudniu wróciłby do miejsca zatrudnienia.