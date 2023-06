Zmiany w wojsku w Chełmnie. Uroczyste objęcie obowiązków przez nowego dowódcę 3 Pułku Saperów. Zdjęcia

W piątek (30.06.2023) na rynku w Chełmnie odbyła się wyjątkowa uroczystość wojskowa.

W piątek (30.06.2023) na chełmińskiej starówce zorganizowano uroczystość przekazania i objęcia obowiązków dowódcy 3 pułku saperów.

Wojskowa uroczystość w Chełmnie

Przypomnijmy, w połowie czerwcu w Chełmnie odbył się uroczysty apel z okazji przejścia chełmińskiej jednostki w podporządkowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów. To był pierwszy krok do zmiany batalionu w pułk. Aktu podpisania protokołów przekazania Batalionu dokonali dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów gen. bryg. dr Norbert Iwanowski oraz dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów płk Robert Kamiński. Podczas tamtej uroczystości, dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów, przedstawił nowego dowódcę 3 Pułku Saperów - płk. Filipa Kłobukowskiego. To właśnie płk. Kłobukowski przejął w piątek (30.06.2023) obowiązki od ppłk. Piotra Kranza. Także w obecności gen. bryg. dr Norberta Iwanowskiego. - Od dziś stacjonuje w Chełmnie 3 Pułk Saperów - mówi gen. bryg. dr Norbert Iwanowski, dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów. - Historycznie I Dywizja Piechoty Legionów była najstarsza z odrodzonej w 1918 roku RP. Wywodziła się z 1 Kompanii Kadrowej i 1 Brygady Legionów Polskich. Podczas wojny polsko - bolszewickiej 1 19020 roku wykonywała najważniejsze i najcięższe zadania. Nam współcześnie przyjdzie kultywować te piękne legionowe tradycje z waszym udziałem żołnierze 3 Pułku Saperów. Wracamy do czasów sprzed 2011 roku, gdzie oprócz symbolicznej "trójki" byliście jednostką wojskową w strukturze pułku. Zależy mi bardzo, aby żołnierzy 3 Pułku Saperów charakteryzowało wysokie morale i siła przywództwa. Aby doświadczenie wyniesione z formacji o nazwie 3 Batalion Drogowo - Mostowy 2 Pułku Saperów były kontynuowane i przekuwały się w dobre praktyki i budowały wasz profesjonalizm.

Gen. bryg. dr Norbert Iwanowski złożył gratulacje płk. Kłobukowskiemu objęcia stanowiska dowódcy pułku. Żołnierzom życzył satysfakcji z misji i służby.

Minister Obrony Narodowej o silnym wojsku

Ministra Obrony Narodowej na wojskowym wydarzeniu w Chełmnie reprezentował minister Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Odczytał list ministra obrony narodowej.

- W warunkach dynamicznie zmieniających się realiów bezpieczeństwa w naszym regionie, wyzwań związanych z wojna w Ukrainie i niestabilną sytuacją w Rosji potrzebujemy silnego, sprawnego, nowoczesnego wojska. Dlatego musimy wojsko zwiększać liczebnie, modernizować sprzętowo i przekształcać strukturalnie. Moim celem jest, by struktury naszych sił zbrojnych były jak najlepiej przygotowane do obrony kraju. Temu nadrzędnemu celowi służą podejmowane przez mnie decyzje. Dziś przekształcamy 3 Batalio Drogowo- Mostowego w 3 Pułk Saperów, który będzie funkcjonował w skaldzie I Dywizji Piechoty Legionów. To pierwsza jednostka, która weszła w podległość tej nowo powstałej Dywizji. W Chełmnie p o12 latach znów funkcjonował będzie pułk. Większa jednostka wojskowa w tym regionie to nie tylko zwiększenie jego bezpieczeństwa, ale i lepsze możliwości rozwoju gospodarczo -społecznego. Żołnierzom 3BDM dziękuje za wzorową służbę, pomoc jaką udzielaliście służbom cywilnym w zwalczaniu klęsk żywiołowych, w tym m.in. w usuwaniu skutków awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Jestem przekonany, że w nowych strukturach 3PS będziecie mogli jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania i dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Minister Szczucki dodał też od siebie: - Budujemy wspólnie Polskę piękną, dumną, godną - mówił Krzysztof Szczuki. - Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie byłoby tego, gdyby Polska nie była bezpieczna, gdybyśmy nie potrafili zadbać o jej bezpieczeństwo. Fakt, że wojsko polskie znowu się rozwija, rozbudowuje, jest uzbrajane w nowoczesny sprzęt, że tu w Chełmnie powstaje 3 Pułk Saperów jest milowym krokiem w kierunku tego, aby Polska była bardzo bezpieczna, byśmy my czuli się bezpiecznie i by nasza pozycja w Europie i na arenie międzynarodowej była jeszcze lepsza. Dziękuję za to, że tu w Chełmnie, kujawsko-pomorskim dokonuje się ten milowy krok i zbliżamy się do tego ideału Polski pięknej i bezpiecznej.

Zgodnie z wojskowym ceremoniałem nastąpiło również przekazanie sztandaru jednostki. Ważne wydarzenie wojskowe połączone zostało ponadto z pokazem sprzętu wojskowego - w ramach nowo formowanej 1 Dywizji Piechoty Legionów. Na chełmińskiej starówce można więc było zobaczyć sprzęt używany na co dzień w Wojsku Polskim, a także odwiedzić stanowiska promocyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Na chełmińskim rynku można było obejrzeć wojskowe pojazdy:

WR-40 Langusta

KTO Rosomak - dwa

SPZR Poprad

Iveco Topola

Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna

Quad Polaris- dwa

Podczas oficjalnej części uroczystości nie zabrakło oprawy artystycznej. Dla uczestników wydarzenia zagrała Orkiestra Wojskowa z Torunia pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Andrzeja Bogusza.

Zobaczcie zdjęcia z uroczystości wojskowej w Chełmnie

Kartka z historii

W lipcu 2011 roku 3 Pułk Drogowo-Mostowy w Chełmnie został przeformowany na 3 Batalion Drogowo-Mostowy. Przez 66 lat istnienia pułku przewinęło się przez niego 40 tysięcy żołnierzy i 18 dowódców, którzy wyznaczali formę i metody działania. Od lipca 2011 roku wchodził w skład 2. Pułku Saperów w Kazuniu. W czerwcu 2023 roku doszło do zmiany i jednostka wojskowa w Chełmnie nie podlega już 2 Pułkowi Saperów w Kozuniu. W Wojsku Polskim powstała nowa jednostka - 1 Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. 3 Batalion Drogowo-Mostowy w Chełmnie jest pierwszą jednostką, która weszła w podległość nowo powstałej Dywizji.

