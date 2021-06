Zmiany w zwolnieniach lekarskich. Nowe zasady L4 są bardziej korzystne dla pracowników [16.06.2021 r.]

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy się za:

okres pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do pracy będzie spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo

niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży lub

będzie spowodowana wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Do 5 września 2020 roku 100 proc. wynagrodzenia za czas choroby otrzymywali także lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Od 5 września br. ubezpieczony zatrudniony w podmiocie leczniczym, który był niezdolny do pracy z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub przebywał na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków, ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach.