Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" [2.04.2024]

O co chodzi z tym Znachorem?

Czy Znachor jest oparty na faktach?

Scenariusz filmu "Znachor" powstał na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku. Do napisania książki zainspirowały autora prawdziwe historie znachorów praktykujących w Polsce w połowie lat 30. XX wieku. Jednym z nich był znachor o nazwisku Różycki ze wsi Radotki. Pacjenci woleli leczyć się u niego niż u profesjonalnych, ale drogich lekarzy. Słynna była też wówczas historia mężczyzny, który został aresztowany za znachorstwo. Zataił, że jest dyplomowanym lekarzem, gdyż jako znachor mógł zarobić większe pieniądze.

Gdzie kręcono zdjęcia do filmu "Znachor"?

Zdjęcia do filmu "Znachor" powstawały w takich miejscach jak:

Sławomir Szeliga z Inowrocławia śladami plenerów znanych z filmu "Znachor"

Sławomir Szeliga z Inowrocławia od kilku już lat na rodzinne wyjazdy weekendowe i urlopowe wybiera miejsca znane ze słynnych polskich filmów i seriali. Dzięki temu dociera do miejsc, których często nigdy by nie poznał.

Tym razem Sławomir Szeliga postanowił razem z rodziną odwiedzić Podlasie, gdzie powstawało gros scen do filmu "Znachor". Wpadł również do Warszawy i Łodzi. O tym, co zobaczył i odkrył dowiecie się przeglądając naszą galerię: