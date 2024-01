Znaczenia znaków zodiaków - lista najbardziej złośliwych. Oni potrafią sprawić przykrość [11.01.2024]

Horoskop to najprościej mówiąc przepowiednia dotycząca przyszłości bliższej lub dalszej wyczytana z gwiazd. Do sporządzenia horoskopu potrzebujemy daty urodzenia, przy ogólnym wystarczy dzień i miesiąc, co pozwoli nas zaszeregować do jednego z dwunastu znaków zodiaku. Jeśli chcemy poznać swój indywidualny bardzo szczegółowy horoskop potrzebne będzie nam data urodzenia (dzień, miesiąc i rok), godzina urodzenia, ale także szerokość i długość geograficzna miejsca urodzenia.

Horoskopom zarzuca się zbyt dużą ogólnikowość, przez co zdaniem przeciwników można je dopasować do swojej sytuacji. Zwolennicy horoskopów nie kierują się jednak dokładnie radami zawartymi w nich, a jedynie traktują go jako wyznacznik, drogowskaz, a czasem ostrzeżenie.