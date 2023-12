Znaczenie imion - osoby o tych imionach są najwierniejsze. Im dochowanie wierności nie sprawia problemu [10.12.2023 r.] JJ

Wierność i zaufanie to bez wątpienia fundamenty dobrego i trwałego związku. To właśnie wierność obok miłości i trwania u boku do końca życia ślubujemy sobie w najważniejszym dniu życia. Niestety ze stałością w związkach często jest trudno i to właśnie niedochowanie wierności stanowi przyczynę rozpadu wielu związków. Zobaczcie kto według znaczenia imienia jest najwierniejszym partnerem.