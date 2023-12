Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [19.12.2023 r.]

Imiona to wraz z nazwiskiem sposób na naszą identyfikację. To zwykle pierwsze co o sobie mówimy.

Koniecznie sprawdź: Najseksowniejsze imiona według znaczenia. Zobacz - takie jest znaczenie popularnych imion

W naszej tradycji imiona wybierano na różne sposoby. Nadawane były niczym dar ze wspaniałą cechą. Imiona uzależniano też od daty urodzenia. Tradycyjne imiona nadajemy też by uczcić pamięć bliskich krewnych, przywołać dobre wspomnienia, czy dla podkreślenia ciągłości rodu.