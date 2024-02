Znaczenie znaków zodiaku - te znaki bywają złośliwe. Potrafią dopiec innym do żywego [11.02.2024 r.] wróżka Azalia

Horoskopy towarzyszą ludziom już od tysięcy lat. Od dawna ludzie pokładają wiarę w to, co zapisane w gwiazdach. Analizowaniem układu ciał niebieskich i tworzeniem przepowiedni zajmują się ezoterycy i wróżbici. Wiadomo, że znaki zodiaku w pewnym stopniu wpływają na nasz charakter, sposób bycia. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większą niż inni skłonność do bycia złośliwym. Oni często dogryzają innym. Zobacz, jakie to znaki zodiaku.