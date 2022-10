Znaki zodiaku od najmilszego do najbardziej wrednego. Takie znaki są przyjazne, a takich lepiej unikać [ranking - 12.10.22 r ]

Astrologowie potrafią przypisać poszczególne cechy charakteru do znaków zodiaku. Dzięki temu możliwe jest uporządkowanie znaków zodiaku od najmilszego do najwredniejszego. Pewne znaki zodiaku mają większą skłonność do bycia przyjaznym: są pomocni i sympatycznie odnoszą się do ludzi w swoim otoczeniu. Inne wolą trzymać ludzi na dystans, z natury nie nawiązują zbyt wielu przyjaźni i rzadko wyciągają pomocną dłoń. Sprawdź, co o Twoim znaku mówią gwiazdy!