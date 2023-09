Znaki zodiaku - oni tworzą idealne pary. Według horoskopu te połączenia dogadują się w życiu i pracy [8.09.2023]

Horoskop w astrologii to przepowiednia lub charakterystyka danej osoby, czy też wydarzenia, sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca. W horoskopach może być zapisanych wiele informacji.

Według astrologii najszczęśliwszym znakiem zodiaku jest Strzelec - to urodzony optymista. Do grona najsłabszych znaków zodiaku zalicza się: Ryby, Bliźnięta oraz Raki. To trzy gwiazdozbiory, które kosmos obdarzył łagodną naturą. Są wycofane, niepewne siebie i ckliwe.