Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS), które obejmują ponad 4 700 różnych związków chemicznych, są syntetycznymi substancjami szeroko stosowanymi przez ludzi. Charakteryzują się one tym, że gromadzą się zarówno w organizmach ludzkich, jak i w środowisku, co prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Nazywane "wiecznymi chemikaliami", ponieważ wyjątkowo długo utrzymują się w naszym otoczeniu i organizmach, mogą prowadzić do szeregu schorzeń, takich jak uszkodzenie wątroby, problemy z tarczycą, otyłość, zaburzenia płodności oraz nowotwory.