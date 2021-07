Żniwa 2021. Za ile kombajn wymłóci zboże i rzepak? Rolnicy ustalają ceny usług żniwnych

Pojawia się odpowiedź z Wielkopolski: "Eleganckie myślenie, bo zboża poszły do góry, to usługa też do góry. Tylko że nawóz też już poszedł o 50/60% do góry, więc zysk pewnie zostanie ten sam, a może i mniejszy".

Co powinno znaleźć się w cenie usługi kombajnu? Rolnicy wymieniają:

paliwo

naprawy/amortyzacja

garażowanie

koszt eksploatacji

praca własna

Waldemar zauważa, że ceny usług żniwnych stoją na jednym poziomie od przynajmniej 10 lat, przy czym koszty znacznie wzrosły. "Od kosztów samych maszyn (od poprzedniego roku wzrosły o 20%), niemało podrożało paliwo, części i siła robocza. W latach, gdzie ceny produktów rolnych były niskie i plon zanosił się słaby, to nikt nie myślał o zmianie ceny usługi. Natomiast może teraz jest czas, żeby te zamrożone ceny odmrozić i dorównać do współczesnego świata. Może czas w końcu policzyć, czy po żniwach maszyna zarobiła na siebie i powinna coś zostawić dla właściciela, nie tylko dla banku".