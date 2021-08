Znów rzuculiśmy się na pożyczki! Jakie mogą być z tego kłopoty?

- Takie lekkomyślne podejście do brania na siebie kolejnych zobowiązań może prowadzić do poważnych tarapatów finansowych - ostrzega Agnieszka Siemieniuk, ekspertka Intrum, firmy oferującej usługi zarządzania wierzytelnościami i windykacji. - Przed podpisaniem umowy powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze możliwości i to bez względu na to czy chcemy zaciągnąć pożyczkę na wysoką kwotę, czy chodzi o drobniejsze sumy jak w przypadku zakupów na raty. Jeżeli bez zaciągniętych zobowiązań trudno jest nam spiąć budżet domowy, comiesięczna spłata raty w wysokości 200, 300 zł może okazać się problemem. Dodatkowo, nie można zapominać, że pandemia się nie skończyła, więc w takich niepewnych czasach szczególnie ostrożnie powinniśmy podchodzić do podejmowania wszelkich decyzji finansowych.