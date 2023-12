Zobacz trendy w dekoracjach na Boże Narodzenie na 2023 rok. Te kolory tworzą święta! [21.12.2023]

Powrót do przeszłości – w stylu vintage

- Niewielkie zmiany, takie jak dodanie nowego zestawu bombek czy samodzielnie wykonany wieniec, mogą całkowicie odmienić wystrój mieszkania. Wiele pomysłów i gotowych aranżacji w najmodniejszych w tym sezonie odcieniach znajdziesz w sklepie oraz na świątecznych kiermaszach w całej Polsce. Wprowadź świąteczną magię do swojego domu. Wykorzystaj kilka modnych w tym sezonie, kolorowych dodatków – podpowiadają eksperci Castoramy.

Można postawić na kompleksowy zakup dekoracji, co jest najbardziej kosztowne lub wymianę części ozdób, np. bombek albo zakup dodatkowych elementów.

Styl zimowy - jakie dekoracje?

- Kolorami charakterystycznymi dla stylu zimowego jest biel, błękit i granat. Wybierając sztuczną choinkę w tym stylu, warto postawić na tę na wysokim pniu, z ośnieżonymi gałęziami. Świetnie sprawdzi się również pachnąca choinka naturalna. Choinkę warto ozdobić puchatymi, białymi lub granatowymi łańcuchami a także lampkami, dającymi zimne światło. Popularne są zarówno ręcznie malowane, szklane bombki, jak i te papierowe, kształtem imitujące choinki, kule czy gwiazdy. Świetnie sprawdzą się też materiałowe, ręcznie szyte zawieszki, lub te drewniane w kształcie dziadków do orzechów - radzi Leroy Merlin.

Styl zimowy nawiązuje do śnieżnej aury.

Czerwone dekoracje bożonarodzeniowe

Czerwień to kolor „nieśmiertelny” jak chodzi o świąteczne dekoracje. W tym kolorze znajdziemy m. in. dekoracje choinkowe, bombki i girlandy.

- Ozdoby te nadadzą twojej przestrzeni elegancji, a ich uniwersalność sprawi, że doskonale skomponują się z różnymi elementami dekoracyjnymi. Postaw na połączenie barwy wina z granatem. Czerwień doda energii i ciepła, podczas gdy ciemnoniebieski wprowadzi prawdziwą głębię. Możesz użyć koloru czerwonego w dekoracjach stołu, takich jak serwetki i bieżniki, a granatu w ozdobach na białej choince. Na jasnym drzewku warto też zawiesić bombki w odcieniach bordo, które zapewne masz już w swojej kolekcji. Aby złagodzić i zrównoważyć intensywność obu kolorów, warto wprowadzić do aranżacji neutralne barwy, takie jak złoto, srebro, beż czy biel. Z pewnością dodadzą one subtelności i klasy – zapewnia Castorama.

Dekoracje świąteczne w neutralnych kolorach

Kolory ziemi i naturalne materiały to duch well-being nastawiony na zrównoważone rozwiązania. Sprawdzają się tu stonowane barwy, jak słomkowy żółty, która ma prognozowany szczy popularności na 2025 rok. Elementy natury przynoszą poczucie spokoju i harmonii oraz są wyrazem troski o środowisko. Kluczowe są proste formy i neutralne barwy. Ozdoby można wykonać samodzielnie z dostępnych w domu materiałów lub półproduktów, które możemy kupić w sklepach.

Różowe dekoracje na Boże Narodzenie

Ozdoby w odcieniach różu to propozycja dla tych, którzy lubią podążać za modą oraz potrzebują widocznych zmian w dekoracjach świątecznych. Tworzą elegancki, ale też przytulny klimat, mają w sobie ciepło, radość i energię. Można kupić poszczególne elementy dekoracyjne lub gotowe zestawy. To drugie rozwiązanie ułatwia stworzenie harmonijnej i stylowej aranżacji.

Z metalicznym błyskiem

Złoto, srebro, błyszczący grafit, lustrzane ozdoby – to niekwestionowane trendy dekoracji. Pięknie odbijają światło i ogień, tworzą wyjątkową atmosferę i dodają elegancji przestrzeni. To nowoczesny design, pasuje zarówno do bogatego stylu glamour, jak i minimalistycznych wystrojów. W zależności od formy może być surowy lub ciepły i przytulny.