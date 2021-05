Zooleszcz DVP Logistic GKM Grudziądz się wzmacnia. Kiedy dostanie szansę?

36-letni zawodnik w swojej karierze reprezentował barwy klubów z Rzeszowa, Daugavpils oraz Lublina. To właśnie w tym ostatnim klubie dał się poznać na torach PGE Ekstraligi jako ambitny i waleczny żużlowiec, którego stać na dobre wyniki w najlepszej lidze świata - zachwala Miesiąca grudziądzki klub na swojej stronie internetowej. - Przed sezonem 2021 parafował kontakt w Tarnowie, jednak w obliczu problemów Unii otrzymał zgodę na poszukiwanie nowego zespołu. Tą okazję wykorzystali działacze grudziądzkiego klubu, którzy porozumieli się z popularnym “Łełkiem”.

W piątek (7 maja) Zooleszcz DVP Logistic GKM miał podejmować Unię Leszno, a Miesiąc miał zadebiutować w drużynie.

- Jeśli spotkanie się odbędzie, to decyzję podejmie Janusz Ślączka. Zakontraktowaliśmy jednak zawodnika po to, żeby jeździł. Chcemy sprawdzić nowe rozwiązania. To dotyczy nie tylko Pawła Miesiąca, ale także Romana Lachbauma - mówił Marcin Murawski, prezes GKM w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Ze względu na kiepskie prognozy piątkowe mecze zostały jednak przełożone na 21 maja (poza meczem w Grudziądzu, również spotkanie Motor Lublin - eWinner Apator Toruń).

Miesiąc zadebiutuje więc najpewniej 14 maja, w meczu GKM z ekipą z Lublina.