Zooleszcz DVP Logistic GKM Grudziądz się wzmacnia. Nowy zawodnik pojedzie przeciwko "Bykom"?

36-letni zawodnik w swojej karierze reprezentował barwy klubów z Rzeszowa, Daugavpils oraz Lublina. To właśnie w tym ostatnim klubie dał się poznać na torach PGE Ekstraligi jako ambitny i waleczny żużlowiec, którego stać na dobre wyniki w najlepszej lidze świata - zachwala Miesiąca grudziądzki klub na swojej stronie internetowej. - Przed sezonem 2021 parafował kontakt w Tarnowie, jednak w obliczu problemów Unii otrzymał zgodę na poszukiwanie nowego zespołu. Tą okazję wykorzystali działacze grudziądzkiego klubu, którzy porozumieli się z popularnym “Łełkiem”.

Już w piątek (7 maja) Zooleszcz DVP Logistic GKM podejmie Unię Leszno (godz. 20.30, Eleven Sports 1). Miesiąc już od dłuższego czasu trenował z drużyną na grudziądzkim torze i najpewniej dostanie szansę na szybko debiut, z wymagającym przeciwnikiem.

- Jeśli spotkanie się odbędzie, to decyzję podejmie Janusz Ślączka. Zakontraktowaliśmy jednak zawodnika po to, żeby jeździł. Chcemy sprawdzić nowe rozwiązania. To dotyczy nie tylko Pawła Miesiąca, ale także Romana Lachbauma. Nie chcę jednak mówić, kogo zastąpi Paweł Miesiąc. Jest za wcześnie, trwa trening - powiedział Marcin Murawski, prezes GKM w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.