Zooleszcz GKM Grudziądz - Sparta Wrocław. "Byki" też za mocne, punktów nie ma

Drugą serię podwójnym zwycięstwem rozpoczęli jednak Grzegorz Zengota i Jaimon Lidsey (przed Norbertem Krakowiakiem i Glebem Czugunowem) i przewaga GKM momentalnie stopniała do dwóch punktów. Gdy za chwilę Janusz Kołodziej po raz drugi pokonał Nickiego Pedersena, mieliśmy remis.

W niedzielę na torze grudziądzanie na początku jeździ bardzo ofensywnie. Co nie udało się na starcie, poprawiali na dystansie, powoli budując przewagę. Po pierwszej serii mieli już sześć punktów na plusie.

Był remis, była porażka, pora coś wygrać - zapowiadał grudziądzki klub przed meczem 3. rundy PGE Ekstraligi z Unią Leszno. Przygotowania do tego spotkania wszyscy potraktowali bardzo serio; w piątek na treningu przy Hallera stawiła się niemal cała drużyna . Zabrakło tylko Nickiego Pedersena, ale akurat do postawy Duńczyka w lidze trudno było mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Przygotowania były intensywne i... tajne; trening zamknięto dla mediów i kibiców .

Do słabszych występów w tej części meczu doszedł jeszcze pech (defekt motocykla Frederika Jakobsena) i to grudziądzanie musieli gonić. Stracone punkty nadrobili jeszcze Krakowiak z Czugunowem i po kolejnej serii znów był remis. Udane wyścigi gospodarze przeplatali jednak fatalnymi występami, więc do biegów nominowanych dojechali z 4-punktową stratą.

W 14. biegu świetnie wystartował Jakobsen. Grudziądzanie mogli prowadzić podwójnie, bo z trzeciej pozycji Chrisa Holdera atakował Kacper Pludra. Zrobił to jednak źle, doprowadzając do groźnego upadku Australijczyka. Zawodnik GKM zarobił wykluczenie i żółtą kartkę, a sytuacja drużyny się skomplikowała.

W powtórce Lidsey (zastąpił Holdera) pokonał Jakobsena, z Unia mogła cieszyć się z wyjazdowej wygranej. W ostatnim wyścigu znakomity w tym meczu Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota, dołożyli jeszcze dublet...

ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ - UNIA LESZNO 40:50

GKM: Fricke 3 (1,d,1,1), Jakobsen 9 (3,3,d,1,2), Czugunow 8 (3,0,3,2,0), Krakowiak 3+1 (0,1,2,0), Pedersen 11 (2,2,3,3,1), Pludra 4 (3,1,0,w), Łobodziński 2+1 (2,0,0)

UNIA: Smektała 8+2 (2,1,2,2,1), Kołodziej 15 (3,3,3,3,3), Lidsey 7+1 (0,2,2,0,3), Zengota 11+2 (2,3,1,3,2), Holder 6 (1,2,1,2,-), Ratajczak 0 (0,0,0), Jabłoński 3 (1,1,1).