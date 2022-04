ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Stal Gorzów na żywo. Kto zatrzyma Bartosza Zmarzlika?

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Stal Gorzów na żywo

GKM - Stal Gorzów live. Dla kogo zwycięstwo?

Czy ZOOLeszcz GKM wróci na zwycięską ścieżkę po nieudanej wyprawie do Lublina? Już w piątek domowy mecz ze Stalą Gorzów, która z kolei właśnie jest po pierwszej wygranej w sezonie. - Zwycięstwo z Apatorem bardzo nas uskrzydliło. Teraz przygotowujemy się do meczu w Grudziądzu i tam także chcemy powalczyć - zapowiada Mateusz Bartkowiak, junior, który w poprzednim sezonie zdobywał punkty dla GKM.

Dla ZOOLeszcz GKM to bardzo ważny mecz, bo wysoka porażka w Lublinie zburzyła nieco euforię po pierwszych sukcesach. Grudziądzanie od wtorku szykują się do meczu ze Stalą, od czwartku są już w komplecie.

GKM - Stal Gorzów na żywo. Mecz już w piątek

Jednym z tych zawodników, którzy mają coś do udowodnienia po ostatnim meczu jest Przemysław Pawlicki. - Jest trochę nerwowo, bo nie poszło mi Lublinie, ale także w finale Złotego Kasku. Muszę wrócić do tego, co było na początku sezonu. Pracujemy nad tym z całym teamem. Najważniejsze, że po upadku w Lublinie nie odczuwam żadnych skutków - podkreśla Pawlicki.

Stal Gorzów także ma sporo znaków zapytania. Świetni są od początku sezonu Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak, ale nierówno startuje Martin Vaculik, a poniżej oczekiwań Anders Thomsen.