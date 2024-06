ZOOleszcz GKM ma zastępstwo dla Jasona Doyle'a. "Wyraźna prośba zawodnika"

ZOOleszcz GKM miał trudny początek sezonu, ale z wycięstwa nad Unią Leszno i Apatorem Toruń pozwoliły drużynie odbić się od dna ligowej tabeli, a nawet pomyśleć o walce o play off . Zastępstwo zawodnika za kontuzjowanego Doyle'a się sprawdzało, ale widomo było, że z tego przepisu nie będzie można korzystać od rundy rewanżowej. I gdy okazało się, że uraz Australijczyka nie pozwoli mu w tym sezonie wrócić do składu, ZOOleszcz GKM znalazł się w bardzo trudnej sytuacji .

To były derby! W meczu ZOOleszcz GKM - Apator decydował ostatni wyścig - zdjęcia

W medialnych spekulacjach przewijały się dwa nazwiska - Mateja Zagara i Michaela Jepsena Jensena . Pierwszy z nich - mało skuteczny w ostatnich sezonach, do tego z dużymi wymaganiami finansowymi. Kandydatura drugiego wydawała się ostatnio mniej prawdopodobna, bo PSŻ awizował go w składzie na piątkowy mecz z Abramczyk Polonią i zapowiadał, że żużlowiec zostaje w Poznaniu.

- Ostatnie dni upłynęły pod względem intensywnej pracy działaczy i sztabu szkoleniowego GKM S.A. na rynku transferowym. Kontuzja i konieczność długiej rehabilitacji po operacji barku Jasona Doyle’a wymusiła działanie w związku z pozyskaniem nowego zawodnika, który uzupełni skład żółto-niebieskich. Wybór padł na Michaela Jepsena Jensena , który do Grudziądza trafi w ramach wypożyczenia z ekipy #OrzechowaOsada PSŻ Poznań - przekazał grudziądzki klub.

DO zmiany swojej decyzji odniósł się klub z Poznania. - Jednoznacznie pragniemy zaznaczyć, iż do wypożyczenia doszło na wyraźną prośbę samego zawodnika. Wyznając zasadę, iż z „niewolnika nie ma zawodnika” nie pozostało nam nic innego, jak tylko do prośby Michaela się przychylić. Cieszymy się z faktu, iż ostateczny wybór zawodnika padł na zespół z Grudziądza. Zawsze z tamtejszym klubem łączyły nas bowiem przyjazne stosunki. Warto pamiętać, że w sezonie żużlowym 2023 GKM nie pozostał obojętny na nasze prośby odnośnie wypożyczenia Norberta Krakowiaka.