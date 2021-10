Zorza polarna w Polsce. W nocy z 30 na 31 października w Polsce pojawi się zorza polarna! Jak oglądać zorzę?

Zorza polarna w Polsce 2021

Zorza w Polsce nie będzie widoczna cały czas. Zorza polarna pojawi się nisko nad horyzontem. Prognozuje się, że zjawisko może potrwać do kilkunastu minut. Nie można za to przewidzieć, kiedy dokładnie pojawi się na niebie. - Trzeba być ekstremalnie czujnym - informuje Karol Wójcicki.

Zorza polarna w Polsce może być trudna lub niemożliwa do zobaczenia gołym okiem dla niedoświadczonego obserwatora. Jednak niemal na pewno będzie można uchwycić zorzę polarną na zdjęciach.

Jak zapewnia Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w nocy z soboty na niedzielę (30/31 października) panować będą idealne warunki do podziwiania rzadkiego w Polsce zjawiska, jakim jest zorza polarna.

Zorza polarna w Polsce

Naukowcy ogłosili, że w stronę Ziemi pędzi ogromna ilość wysokoenergetycznych cząsteczek, które dotrą do nas prawdopodobnie w sobotę (30 października) późnym popołudniem.

Noc z 30 na 31 października może być wyjątkowa - zorza polarna może być widoczna w Polsce!

Jak wyjaśnia Karol Wójcicki na Facebooku, aktywny region na Słońcu o numerze AR2887 wygenerował serię silnych rozbłysków, z których najsilniejszy miał klasę X-1 (to sporo). Na powierzchni Słońca udało się dostrzec prawdziwą falę tsunami plazmy, która rozchodziła się z prędkością ponad 700 km/s! Kilkanaście godzin później udało się potwierdzić, że w stronę Ziemi został wyrzucony CEM czyli koronalny wyrzut masy (ang. Coronal Mass Ejection)! Duża ilość wysokoenergetycznych cząstek pędzi w stronę Ziemi i dotrze do naszej planety najpewniej późnym popołudniem 30 października. To prawie na pewno będzie skutkowało silnymi zorzami polarnymi na dużych szerokościach geograficznych i... chwilowymi, słabymi zorzami polarnymi na umiarkowanych szerokościach geograficznych, w tym w Polsce!